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Dolar güne hareketli başladı!

Dolar/TL Merkez Bankası rezervlerine ilişkin belirsizlikle baskı altında kalmayı sürdürürken bankacılar küresel piyasalarda Paskalya tatilinin hacimleri azaltacağını, içeride siyaset gündeminin de izlenmeye devam edeceğini söylediler.

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Birçok küresel finansal piyasa Paskalya tatili dolayısıyla bugün kapalı. Para piyasaları açık kalmaya devam ediyor ancak işlem hacminin düşük kalması bekleniyor. Dolar/TL saat 09.22 itibarıyla 5.8264/5.8275 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

PİYASA TCMB’DEN REZERVLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME BEKLİYOR

Bankacılar, kamuya açık verilerden yaptığı hesaplamalara göre TCMB net rezervin sene başından beri belirgin şekilde artması gerektiğini, ancak bu dönemde swap işlemlerine rağmen düşüş olduğunu bunu “anlamlandıramadıklarını” belirtiyor.

Bankacılar swap işlemlerinin muhasebeleştirilme usulüne ilişkin bir soru işareti taşımıyor swap işleminin net rezerve eklenmesini de tek başına “rahatsız edici” görmüyor.

Swap da dahil ilgili tutarların rezervlerden düşerek rezerv değerlendirmesi yapılabileceğine dikkat çeken bankacılar yılbaşından bugüne uygulamaların rezerv artışını beraberinde getirmesi yönünde hesaplama yapmalarına rağmen rezervlerde swap hariç tutulduğun düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme istiyorlar.

“TESPİT EDİLEMEDİĞİ İÇİN RAHATSIZLIK YARATIYOR”

Reuters’a dün konuşan bir bankacı piyasanın rezervin artmasını engelleyen başka bir işlem olup olmadığını sorguladığına dikkat çekerek, “Bu işlem tespit edilemediği için de rahatsızlık yaratıyor. Bilgi eksik kaldığında piyasa en kötü ihtimalleri göz önüne alıyor. Doğrusu neyse yatırımcı ile açık bir şekilde paylaşılsa spekülatif hareketlerin de önüne geçilebilir” dedi.

Küresel piyasalarda dolar ABD perakende satışlar ve işsizlik maaş başvuruları verilerinin güçlü ABD ekonomisine işaret etmesiyle başlıca para birimleri karşısında dün iki buçuk haftanın zirvesini gördükten sonra yatay seyrederken, euro Avrupa’da zayıf imalat PMI verisinin etkisiyle değer kaybetti.

TL’DE BASKI UNSURLARI VAR

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Bu gelişmelere son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de eklenmişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi önceki gün spot kapanışta yüzde 18.05 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 17.12 oldu. Dün ise ortalama bileşik getiri yüzde 17.63 valörde son işlem yüzde 17.70 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin önceki gün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 22.07 valörde son işlem yüzde 21.51 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 21.42 seviyesindeydi.

Bugün 09:51 TSİ - Ekonomi

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