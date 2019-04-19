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Büyük buluşmanın yeri ve tarihi belli oldu

Yerel seçimlerden 17 gün sonra mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullularla Maltepe'de düzenlenecek mitingde bir araya gelecek.

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Yerel seçimlerin ardından devam eden yeniden sayım sürecinin tamamlanmasıyla beraber Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Öte yandan görevi devralmasının ardından İstanbullularla bir araya geleceğini söyleyen İmamoğlu’nun miting tarihi de netlik kazandı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, mitingin Maltepe’de düzenleneceğinin bilgisini paylaştı. Tüm İstanbullulara çağrıda bulunan Tanal, söz konusu mitingin 21 Nisan Pazar günü saat 14:00’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mitingi Twitter hesabından duyuran Mahmut Tanal, “Bu davet herkese. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu siz değerli İstanbullular ile buluşuyor. İstanbul Hepimizin” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan, İstanbul’a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’de Maltepe’de ki miting alanında sonlandırılmıştı. Ayrıca İstanbul’daki sancılı oy sayım süreci de yine Maltepe’de yaşanmıştı. İmamoğlu’nun miting için Maltepe’yi seçmesi dikkat çekti.

Bugün 09:53 TSİ - Siyaset

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