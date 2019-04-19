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Erdoğan, 10'dan fazla ismin biletini kesti

AK Parti teşkilat yönetimi ile bir araya gelerek 81 ilin seçim performansını masaya yatıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 10'un üzerinde il başkanı ile yola devam etmeme kararı aldığı iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı , AK Parti teşkilat yönetimi ile bir araya gelerek 81 ilin seçim performansını masaya yatırdı. 10'un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde başarısız olan, adaylarla ters düşen ve özellikle parti içi çekişmelere neden teşkilat yönetimleri ile ilgili süreci başlattı. İzmir'de il başkanının istifası ile başlayan süreç, dün seçimi MHP'nin kazandığı Çankırı ve Karaman'la devam etti. Ankara ve İstanbul il yönetimleri ile ilgili kararın da bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

2,5 SAATLİK DEĞERLENDİRME

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Teşkilat Başkanlığı yönetimi ile bir araya gelerek seçim sürecinde teşkilatların çalışma performanslarına ilişkin raporu görüştü. Teşkilat başkanlığının 81 ile ilişkin hazırladığı raporun iki buçuk saat süreyle değerlendirildiği toplantıda seçim sürecinde, performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan teşkilat yöneticileri tek tek tespit edildi. Onun üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı. Bu kapsamda İzmir'in ardından, seçimi MHP'nin kazandığı Çankırı ve Karaman il başkanları da istifa etti. AK Parti kaynakları, görevden almaların sadece seçimlerin kaybedildiği yerlerle ilgili sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

BAZI İSİMLERE ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

Teşkilat başkanlığının hazırladığı raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıktığı öğrenildi. Erdoğan seçim sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğun ve suçun teşkilatlara atılmasının doğru olmadığını, adaylarla ilgili problemlerin de yaşandığını belirterek "Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu" dedi.

İSTANBUL'DA SON SÖZ ERDOĞAN'IN

Öte yandan, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra bazı büyük illerin yönetimleri konusundaki kararın ise bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor. Erdoğan'ın bu İstanbul dışındaki yerler için acele etmeyeceği ve kapsamlı değerlendirmelerden sonra karar vereceği ifade ediliyor.

ERDOĞAN'DAN PARTİLİLERE UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirirken bir kez daha 'Moral bozmayın' uyarısında bulundu. Erdoğan "Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazanını biziz. Kaybettiğimiz yerleri de çok küçük farklarla kaybettik. Elbette, bunun nedenini tartışacağız, değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Ama artık önümüze bakıp, 2023 hedeflerimize kilitleneceğiz" dedi.

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Yorumlar

(4)
03

Halkın sesi - Kaybedilen büyük şehirlerde EYT. Ve. Reisin. İlgisizliği yüzünden. Kaybedilmiştir

Eskiden. Akp. Ceket. Koysa. Kazanırdı milyonlarca. Akp. Ve. MHP li bu yüzden

CHP. Dedi. Suçu. Kimsede aramayalim

Nokta......

Yanıtla . 0Beğen 19 Nisan 13:31
04

Ibrahim - @Halkın sesi 03 nolu yoruma cevabı: Ett emekli olsa kimse maaş alamaz onu da düşündün mu

Yanıtla . 0Beğen 19 Nisan 14:03
02

Erdal - EYT li olarak AKP ye oy yok zamanın çalışma bakanı müezzinoğlu bir gazetecinin EYT ne olacak dedi onlar takılmaya devam edecekler deyip GÜLDÜ acayip uyuz olmuştum ozaman

seçimde ne oldu gördük kim TAKILDI gördük .TAYYİP

Yanıtla . 3Beğen 19 Nisan 12:05
01

Mustafa - Önce işe bakanlardan başlaması lazım bence ama şuna eminim bir çok bakan gidecek.

Yanıtla . 2Beğen 19 Nisan 10:22
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