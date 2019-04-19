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CHP İzmit çalışmalara devam ediyor

CHP İzmit İlçe Örgütü, İzmit Yeşilova kahvesini ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinledi.

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“Fatma Hanımın selamlarını ilettik”
Belediye meclis üyesi Devrim Bal, "Öncelikle herkese Fatma Hanımın kucak dolusu selamlarını getirdik. Adayımızken Fatma hanım bizlere sürekli sahada olun derdi. Sevildikten sonra da halkın içinden ayrılmayın sürekli onlarla olun derdi. Bizde söz verdiğimiz gibi seçim bittikten sonra da sizlerin yanınızdayız" dedi. 
"Meclis herkese açık"
Bal, "Halkımızı bu hafta sonu yapılacak Meclis toplantımıza bekliyoruz. Meclis herkese açık olacak. Vatandaşlarımız gelsinler gelsinler ki daha önce yapılmış yanlışları görsünler dedi. Gerçek gündemimiz her zaman halk olacak" dedi. 
“Ülkemiz hızlıca tarımsal üretime geçmek zorunda”
İlçe Başkan yardımcısı Ali Sarı, "Başta kentimiz olmak üzere hızlıca tarımsal üretime geçmek zorundayız. Çünkü vatandaşlarımız her şeyi pahalı tüketiyor. Olmaz halkımızın tenceresini kaynatmaya başlayacağız. Üreten köylümüzü destekleyeceğiz. Halk süt projemizin yanında ucuz et yedirmek içinde başkanımıza proje sunumu yapacağım. Hiç unutmuyorum teyzenin biri oğlum kırmızı et yiyemiyoruz, kıyma yüzüne hasret kaldık. Çok pahalı en son eti geçen sene Ramazan ayında yemiştim dedi. İşte tarımın hangi noktada olduğunu özetleyen tablo. Ben inanıyorum İzmit Türkiye’deki en güzel ilçeler sıralamasında yerini alacaktır" dedi. 
“CHP Belediyecilik işini çok güzel yapıyor”
Meclis üyesi adayı Muhammet Kut ise, "Türkiye’de en mutlu kentler CHP ’nin belediye yönettiği kentler. Müjdeler olsun İzmit’te bunlara dahil oldu. Önümüzde 5 yılımız var. Şimdi daha çok çalışacağız vatandaşımızın arasından ayrılmayacağız. 5 yıl sonra Kocaeli'mizi Sosyal Demokrat belediyecilikle tanıştıracağız" ifadesinde bulundu.

Bugün 10:15 TSİ - Siyaset

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