TSK'nın içindeki FETÖ'cüler adliyeye sevk edildi

KOM Şube müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İlimiz merkezli toplam 9 ilde (İstanbul-izmir-Çanakkale-Burdur -Ankara-Balıkesir-Bursa-Denizli) (7 astsubay-1 Üsteğmen- 7 Eski Askeri Öğrenci) (7 aktif- 1 ihraç- 7 Eski Askeri Öğrenci ) olmak üzere toplam 15 Askeri personele yönelik 16 Nisan 2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN