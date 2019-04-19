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TSK'nın içindeki FETÖ'cüler adliyeye sevk edildi

15 Askeri personele yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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KOM Şube müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İlimiz merkezli toplam 9 ilde (İstanbul-izmir-Çanakkale-Burdur -Ankara-Balıkesir-Bursa-Denizli) (7 astsubay-1 Üsteğmen- 7 Eski Askeri Öğrenci) (7 aktif- 1 ihraç- 7 Eski Askeri Öğrenci ) olmak üzere toplam 15 Askeri personele yönelik 16 Nisan 2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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