Büyükakın, dertlere derman olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve meclis üyelerini AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimlerini Gebze Samsunlular Dernek Başkanı Şakir Töngel ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kars Ardahan Iğdır Sanayici iş Adamları Dernek Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri ile Dilovası ilçesi muhtarlarını makamında konuk etti. Yeni yönetim modelinden vatandaşa dönük tüm hizmetlerin kent geneline yayılani projelerini konuklarına ileten Başkan Büyükakın Gönül Belediyeciliği ile milletimizin hizmetine talip olduk. Bizlere güvenen ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu inanca ve güvene layık olacagız milletimizin hizmetinde olmadığımız bir dakika dahi olmayacak dedi.

GÜZEL BİR YAŞAMA KAVUŞMASI İÇİN ADIM ATACAĞIZ

Kentlilik bilincinin yanı sıra üretimin ve hizmetin o kentte yaşayan insanlar için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Kocaelinde her vatandaşın derdiyle dertleneceklerini de söyleyen Büyükakın sahadan gelecek bilgilerin önemine vurgu yaparak Bizlerin tek amacı var vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu. Bu noktada yerel yönetimlere ne kadar sorumluluk düşüyorsa STKlara da büyük görev düşmektedir. Yerel yönetimler olarak alt ve üst yapıda yatırımlarımız sürecek olmasına karşın sosyal alanda da bizlerin büyük görevi var. Bu nedenle Kocaelinin her köşesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşımızın derdine derman olacak onu sahiplenecek ve güzel bir yaşama kavuşması için adım atacağız ifadelerini sarf etti.

İSTEK VE ÖNERİLERİNİ BELEDİYE İLE PAYLAŞABİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tüm iletişim hatlarının açık olduğunu ulaşılabilirlik açısından her hangi bir sorunun yaşanmayacağını da vurgulayan Başkan Büyükakın Vatandaşımız bilgiye ve hizmete erişimi için tüm iletişim

kanalları 7 gün 24 saat açık olacak. Kocaelide yaşayan insanımız belediyeye erişebilecek istek ve önerilerini paylaşabilecek diye konuştu. Büyükakın ayrıca her vatandaşın haftanın her günü günün her saatinde kentin her yerinde ve hayatın her alanında akıllı belediyecilik imkânlarından yararlanabileceğini de ifade etti.