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Büyükakın, dertlere derman olacak

Başkan Büyükakın Kocaeli'nin her köşesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşımızın derdine derman olacak onu sahiplenecek ve güzel bir yaşama kavuşması için adım atacağız açıklamasını yaptı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve meclis üyelerini AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimlerini Gebze Samsunlular Dernek Başkanı Şakir Töngel ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kars Ardahan Iğdır Sanayici iş Adamları Dernek Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri ile Dilovası ilçesi muhtarlarını makamında konuk etti. Yeni yönetim modelinden vatandaşa dönük tüm hizmetlerin kent geneline yayılani projelerini konuklarına ileten Başkan Büyükakın Gönül Belediyeciliği ile milletimizin hizmetine talip olduk. Bizlere güvenen ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu inanca ve güvene layık olacagız milletimizin hizmetinde olmadığımız bir dakika dahi olmayacak dedi.

GÜZEL BİR YAŞAMA KAVUŞMASI İÇİN ADIM ATACAĞIZ

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Kentlilik bilincinin yanı sıra üretimin ve hizmetin o kentte yaşayan insanlar için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Kocaelinde her vatandaşın derdiyle dertleneceklerini de söyleyen Büyükakın sahadan gelecek bilgilerin önemine vurgu yaparak Bizlerin tek amacı var vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu. Bu noktada yerel yönetimlere ne kadar sorumluluk düşüyorsa STKlara da büyük görev düşmektedir. Yerel yönetimler olarak alt ve üst yapıda yatırımlarımız sürecek olmasına karşın sosyal alanda da bizlerin büyük görevi var. Bu nedenle Kocaelinin her köşesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşımızın derdine derman olacak onu sahiplenecek ve güzel bir yaşama kavuşması için adım atacağız ifadelerini sarf etti.

İSTEK VE ÖNERİLERİNİ BELEDİYE İLE PAYLAŞABİLECEK

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tüm iletişim hatlarının açık olduğunu ulaşılabilirlik açısından her hangi bir sorunun yaşanmayacağını da vurgulayan Başkan Büyükakın Vatandaşımız bilgiye ve hizmete erişimi için tüm iletişim

kanalları 7 gün 24 saat açık olacak. Kocaelide yaşayan insanımız belediyeye erişebilecek istek ve önerilerini paylaşabilecek diye konuştu. Büyükakın ayrıca her vatandaşın haftanın her günü günün her saatinde kentin her yerinde ve hayatın her alanında akıllı belediyecilik imkânlarından yararlanabileceğini de ifade etti.

Bugün 10:34 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Kartepeli - Kartepe belediyesinden başlasın suurlandirma bitti hala istimlak edilen yerlerde duzen yok yollar ne zaman üstünü kapatmakla olmaz avrupa gibi en az 20 sene gitmeli dere ustleri kapansın sağ kalan zihniyetini bırakalım. ....

Yanıtla . 0Beğen 19 Nisan 12:35
01

Korfezli - hadi olsun bakalım. kitap fuarından başlasın. niye adaletsizlik var niye eşitsizlik var niye adam kayırma var niye bazıları alınıyor bazıları alınmıyor. manşette dediğniz gibi olmuyor

Yanıtla . 0Beğen 19 Nisan 11:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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