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"Belediyeye girmek isteyenler, örgütte olmasın"

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyeti makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Fatma Kaplan Hürriyet yüz akımızdır diyen Sarıbay, "Örgütümüzün belediyeden iş ve menfaat birliği olmayacak. Belediyeye girmek isteyen arkadaşlarımızın örgütte yer almaması lazım" dedi.

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İl Yönetiminin eksiksiz katılım gösterdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet zorlu ve yoğun bir süreç geçirdik. O çalışmanın da meyvesini topluyoruz.

BİRLİKTE ÇALIŞTIK

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Güzel bir başarıya birlikte imza attık. Birlikte inandık birlikte başardık. Bundan sonra da bu çıtayı  yukarı nasıl taşırız bunun için çalışacağız. Daha güzel bir İzmiti kurmak için halkımız ile birlikte kurmak için var gücümüzle çalışacağız dedi.

UYUMUMUZ BAŞARIYI GETİRDİ

Uyumlu bir sürecin başarıyla sonuçlandığını da vurgulayan Hürriyet dayanışma örgütlü mücadele çok kıymetli bir şey. İnanarak güzel bir süreç geçirdik. Bu benim de motivasyonumu arttırdı. Kolay değil psikolojik bir baskı yoğunluk vardı. Adayın rahatlatılması çok önemliydi. Örgütlerimle gerek il ve ilçe başkanlarımızla geçirdiğimiz uyumlu süreç bize başarıyı getirdi. Birlik ve dayanışmanın ne kadar iyi bir sonuca getirdiğini görmüş olduk.

BAŞARIDA HERKESİN EMEĞİ VAR

Bütün örgütüme teşekkür ediyorum. Herkesin bu başarıda emeği var. Bu çok kıymetli. Asıl hizmet şimdi başlıyor. İstanbul ve Ankaranın olumlu sonuçlanması bize de moral oldu. Güzel bir Türkiye güzel kentler hayalimiz var. Bu hayalimizi vatandaşımızın bize olan inancıyla taçlandırarak yüzünüzü kara çıkarmayacağız. Bu kenti hep birlikte daha ileriye taşıyacağız şeklinde konuştu.

İŞ VE MENFAAT BİRLİĞİ OLMAYACAK

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CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da ayrı bir gurur ayrı bir mutluluk içerisinde olduklarını ifade ederek Fatma Başkanımızın başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Adaylık sürecinde Fatma hanımla ilgili parti içerisinde herhangi bir tartışma olmadı. Bu güzellik partinin kurumsal kimliğinin öne çıkmasının bir önemi. Burada başarı geldiyse Fatma hanımın kişisel başarısının yanı sıra partinin kurumsal kimliğinin ve bütün üyelerin Fatma Hanım üzerinde birleşmesindendir. Böyle olunca da başarı geldi. Bundan böyle de Fatma hanımın belediye başkanlığı döneminde de her zaman yanında olacağız. Örgütümüzün belediyeden iş ve menfaat birliği olmayacak. Belediyeye girmek isteyen arkadaşlarımızın örgütte yer almaması lazım.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET YÜZ AKIMIZDIR

Fatma Kaplan Hürriyet yüz akımızdır. Gönül isterdi ki diğer belediyeleri de alalım. Bir dahaki dönemde belediyeleri arttıracağımızın ışığını gördük. Kazanabileceğimizi gördük ve moral motivasyon edindik. Rakiplerimiz kaybedebileceklerini kafalarına soktu. Türkiye genelinde büyük belediyelerin birçoğunu aldık. İzmit Belediyesi gibi çok önemli bir belediyeyi aldık. Bu 5 yıl içerisinde halka dokunmak başkanlarımızın görevi. Her zaman yanınızdayız diyerek Başkan Hürriyete görevinde başarılar diledi.

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Yorumlar

(2)
02

ayhan - alenen chp lileri işe alıcam dermi.okadarda değil yani alttan alttan gizli gizli yumaşak yumuşak

Yanıtla . 1Beğen 19 Nisan 12:39
01

Osman - hizmet makamları ne yazikki söhret makamları oldu yapılan hizmetin haberi hiç yok haberlerin hepsi şu ziyaret yaptı şu geldi şu gitti bırakın yalakalık yapmayıda başkanlar rahat calışsın buktık biz sizin bu yalakalık durumlarınızdan

Yanıtla . 3Beğen 19 Nisan 12:29

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