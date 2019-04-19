Kağıtsporlu Samet Türkiye Şampiyonu

Türkiye Boks Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Mersin Edip Buran Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyeai Kağıtspor adına mücadele eden Samet Ersoy 81 Kgda mücadele etti. Ersoy tüm rakiplerine karşı başarılı maçlar yaparak şampiyon olmayı başardı

ALTIN MADALYA SAMETİN

Farklı sıkletlerden 59 ilden 484 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Samet Ersoy 81 Kg finalinde Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı 4-1 skorla galip gelen mavi beyazlı sporcumuz Türkiye Şampiyonu oldu.

ALT YAPIYA BÜYÜK ÖNEM

Türkiye Şampiyonu Samet Ersoy Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporun alt yapısından yetişti. Tüm branşlarda alt yapıya önem veren Kağıtspor Boks branşı Yuvacıkta Kartepede ve İzmitte bulunan alt yapı tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun neticelerini de katıldıkları müsabakalarda kazandığı madalyalarla alıyor.