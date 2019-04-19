31 Mart yerel seçimlerinden yaklaık 1 hafta önce 9 kişi ile birlikte CHP’ den AKP'ye geçen CHP İzmit İlçe eski yöneticisi Hasan Akbulut ve kardeşi Hüseyin Akbulut’ un hala CHP’ ye üye oldukları öğrenildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yaşadıkları tartışmadan dolayı seçim döneminde AKP'ye geçtiklerini açıklayan Akbulut kardeşlere AKP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül rozetlerini takmıştı. Ancak İzmit İlçe eski yöneticisi Hasan Akbulut ve kardeşi Hüseyin Akbulut’un hala CHP'ye kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Selin BECER
Bugün 11:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:01 TSİ
Akbulut kardeşler hala CHP'ye kayıtlı
31 Mart yerel seçimlerinden 1 hafta önce CHP’ den AKP'ye geçen CHP İzmit İlçe eski yöneticisi Hasan Akbulut ve kardeşi Hüseyin Akbulut’ un hala CHP’ ye üye oldukları ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz