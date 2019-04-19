Akbulut kardeşler hala CHP'ye kayıtlı

31 Mart yerel seçimlerinden yaklaık 1 hafta önce 9 kişi ile birlikte CHP’ den AKP'ye geçen CHP İzmit İlçe eski yöneticisi Hasan Akbulut ve kardeşi Hüseyin Akbulut’ un hala CHP’ ye üye oldukları öğrenildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yaşadıkları tartışmadan dolayı seçim döneminde AKP'ye geçtiklerini açıklayan Akbulut kardeşlere AKP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül rozetlerini takmıştı. Ancak İzmit İlçe eski yöneticisi Hasan Akbulut ve kardeşi Hüseyin Akbulut’un hala CHP'ye kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Selin BECER