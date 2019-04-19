Turizm coşkusu Kartepe'de yaşandı

Okul bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurtun da aralarında bulunduğu okul müdürleri öğretmen öğrenci ve veliler katıldı. Okul içinde ise kursiyerlerin yer aldığı el emeği göz nuru eserler sergilendi. Özellikle işaret dili eğitimi dikkat çekti.

DEĞİŞEN TURİZM ALGISI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program ev sahibi olan okul müdürü İbrahim Şenin selamlama konuşmasıyla devam etti. Daha sonra haftanın anlam ve önemini belirten konuşma Folklor Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt tarafından gerçekleşti. Ezgi Yeşilyurt Günümüzde değişen bir turizm algısıyla karşı karşıyayız. Eskiden turizm denilince deniz güneş kum üçlüsü anlaşılırken yasadığımız iletişim cağında yediğimiz yemekten bulunduğumuz mekâna kadar her değerimiz turizm unsuru olarak değerlendiriliyor dedi.

BACASIZ SANAYİ TURİZM

Yeşilyurt sözlerini şöyle tamamladı: Sezonluk değil 12 ay boyunca yapılan turizmin esas alındığı bu dönemde Kocaeli M.Ö 3000 yılından bu yana yapılan düzenli iskânıyla ve kültürel varlıklarıyla kültür ve tarih turizmine evliya celebinin zamanında yeşil denizi diye tanımladığı müthiş doğasıyla doğa turizmine 5 adet mavi bayraklı plajı ile yaz turizmine Kartepe Kayak Merkezi ile kış turizmine Yazlık Ilıcası ile sağlık turizmine kucak açan Kocaeli bacasız sanayi olan turizmde de sanayideki öncülüğünü yakalama hedefindedir

BİRBİRİNDEN GÜZEL GÖSTERİLER

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler başladı. İlk olarak Türk Fransız Ortaokulu Mehteran Takımı sahne alarak muhteşem bir gösteriye imza attı. Öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Ardından Kafkas Halk Dansları gösterisi sergilendi. Yöresel Türküler Ardahan Yöresi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden program Çerkez Halk Dansları ve renkli kostümleriyle Kına Gecesi etkinliğiyle sona erdi. Finalde ise kemençe ve tulum eşliğinde tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla horon çekilerek büyük coşku yaşandı.