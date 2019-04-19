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Bugün 11:25 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:26 TSİ

Bilgi Köprüsü Montessori'de çocuklar ülkeleri tanıdı

Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda Dünya Çocukları Tanıtım Günü düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler kültürleriyle yöresel kıyafetleri müzikleri yemekleri ve hatta tarihi eserleriyle farklı ülkeleri tanıma fırsatı buldu.

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İPEK BÖCEKLERİNDEN RENKLİ KARELER

İlimizde Montessori eğitimini ilk başlatan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda öğretmenler Merve Korkmaz ve Merve Şeyma Kaşmer eğitimindeki İpek Böcekleri Sınıfının etkinliği okul tiyatro salonunda gerçekleşti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte kimi öğrenci Almanyayı Hollandayı kimi öğrenci Japonya İspanyayı kimi öğrenci Hindistan Mısırı tanıtım görevini üstlendi. Kıtalar arası Amerika yolculuğu da yapıldı. Öğrencilerin aileleriyle birlikte evde hazırlayıp sahneye taşıdığı bu kareler büyük beğeni alırken organizasyona ev sahipliği yapan öğretmenleri de övgü yağmuruna tutuldu. Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan benzer aktivitelerin devam edeceği belirtildi.

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Bugün 11:25 TSİ - Eğitim

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