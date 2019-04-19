VM Medical Park kansersiz yaşam için tarama yapacak

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Nazlıhan Alkan “Onkolojide teşhisten tedaviye ihtiyaç duyulan tüm bölümlerimizi bu ay itibariyle tamamladık. Bu imkanlarımızı ihtiyacı olanlara ulaştırmak Medical Park olarak sorumluluğumuzdur. Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Meme Sağlığı Ünitesi, Hematoloji ve Onkolojik Cerrahi hocalarımızdan oluşan Onkoloji Konseyinde hastalarımız multidisipliner bakış açısıyla tek tek değerlendirilerek tedavileri planlanmaktadır. Çağımızın hastalığı olan kanserde erken tanının çok önemli olduğu ve hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır.” dedi.

Proje kapsamında binlerce kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Tarama programından yararlanmak isteyenlerin 444 44 84 ve 0530 510 61 09 numaralı telefonu arayarak randevu almaları yeterli.