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16 yaşındaki Gürkan beyin tümörüne yenildi

İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Gürkan Güney, beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası Murat Güney ile ev hanımı Yasemin Güney’in 2çocuğundan biri olan Gürkan Güney (16) beyin tümörü nedeniyle yaklaşık 1 senedir tedavi görüyordu. Son olarak Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Gürkan Güney, burada doktorların bütün müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Atılım Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan Güney’in acı haberi ailesi ve sevenlerini gözyaşına boğdu. Beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitiren Gürkan Güney’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Ordu’da toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 11:42 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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