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47 ülkeden gelen grup liderleri buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında tanışma toplantısı yapıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. düzenlenen Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için 47 ülkeden kentimize gelen grup liderleri tanışma yemeğinde bir araya geldi. Tanışma yemeğinde Gala programında gösterilerini sunacak ülkelerin sırası kurayla belirlendi.

47 ÜLKE LİDERLERİ TANIŞTI

23 Nisan için 47 ülkenin çocuklarının bir arada olacağı festivalin tanışma programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan grup liderleri katıldı.

BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ

23 Nisan Festivalinin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal 47 Ülkeden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Yıllardır devam ettiğimiz bu organizasyon eğlence niteliği taşısa da dünya huzuru için önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Dünyamızın dört bir yanında savaş var. Bu savaşta çocuklarımız ölüyor. Biz buradan dünyanın tek çocuk bayramı ile Kocaelinden bütün dünyaya bir arada yaşayabileceğimizi barış sevgi huzur içerisinde olabileceğimizi gösteriyoruz. Farklı ülkelerden de olsa renk ırk ve inanç gözetmeksizin bir arada yaşayabileceğimizin mesajını veriyoruz. Bu evrensel mesajın tüm dünyaya yayılmasına katkı sağlayan siz ülke temsilcilerine teşekkür ediyorum dedi.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Konuşmanın ardından 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde kapsamında 23 Nisan Salı günü akşamı Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan gala programında gösteriye çıkacak olan ülkeler için kura çekimi gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildalın çektiği kurayla ilk sahneye çıkacak ülke Kuzey Osetya oldu. Daha sonra yapılan çekiliş ile programda sahneye çıkacak ülkeler birer birer belirlendi.

Bugün 11:44 TSİ - Kültür-Sanat

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