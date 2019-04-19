CHP, Akbulut kardeşler için işlemlere başladı

CHP İzmit İlçe Örgütü'nün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR

"Seçim sürecinde başka partiye geçtiklerini yazılı ve görsel basından deklare eden ve o partinin rozetini takan kişilerin yönetimlerden, delegelikten, parti için tüm görevlerden azledilmeleri ve üyelikten çıkarılmaları ile alakalı yönetim kurulu kararı geçtiğimiz haftalarda alınmış olup ilgili yazılar yazılmıştır. Belirli periyotlar ile sistemsel güncellenmesi yapılan üyelik sisteminden de genel merkez tarafından güncelleme yapıldığı an tüm süreç tamamlanmış olacaktır. Konu hakkında bilgilerinizi arz ederim." Selin BECER