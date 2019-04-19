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Söğüt, “Çözüme birlikte karar vereceğiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ulaşılabilir erişilebilir kapsayıcı ve kucaklayıcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya geliyor onları diliyor

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yeni yönetim anlayışı kapsamında vaat ettiği ulaşılabilir erişilebilir kapsayıcı ve kucaklayıcı belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Samimi ortamda gerçekleşen görüşmelerde farklı konularda gelen talepleri dinleyen Başkan Şener Söğüt talepleri not alıyor gerekli birimlere çözümü noktasında talimatlar veriyor.

ORTAK AKLA DAYALI

Hemşehrilerinin şehirle ilgili talep beklenti ve varsa şikâyetlerini aldıklarını ifade eden Söğüt Göreve gelmeden önce açıkladığım gibi bu şehrin sorunlarını o sorunları yaşayanları dinleyerek birlikte çözeceğiz. Bu anlamda istişareye ortak akla dayalı yönetimin olmazsa olmazı dinlemek ve sağlıklı iletişim kurmaktır. Bireysel konularda yapabileceğimiz bir girişim varsa vatandaşlarımıza makul ve mantıklı şekilde yaklaşıp gereğini yapıyoruz. Şehirle ilgili konularda ise ilgili birimlerimize yönlendirme yapıp çözüme yardımcı oluyoruz dedi.

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