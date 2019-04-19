Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Nil Nehri’nin batısında arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar tarafından 3 bin 500 yıllık büyük bir mezarın keşfedildiğini duyurdu. Antik mezar içerisinde çeşitli mumya ve heykeller bulundu. Kaya mezarlığın Mısır’ı yaklaşık 3 bin 500 yıl önce yöneten I. Thutmose döneminde yapıldığı belirtiliyor. Önemli bir keşif olduğu belirtilen mezarın içerisinde Djehuty Shed Sou adlı prensin mezarı yer alırken, 18 farklı girişi bulunuyor. 8 ay süren kazının ardından Mısır Tarihi Eserler Genel Sekreteri Mustafa Waziri başkanlığındaki bir ekip tarafından keşfedilen mezar 550 metrekarelik bir alanı kaplıyor.
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3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi
Mısır’ın Luksor şehrinde arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar tarafından 3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz