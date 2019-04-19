Hafta sonu kar yağacak

Mart ayının sonunda kısa bir süre kendini gösteren bahar bir türlü gelmek bilmiyor. Kentimizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 13 derece. Hafta sonu ise sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Salı gününden sonra 15 derece üzerine çıkacak olan sıcaklıklar birkaç gün içerisinde yine normale dönecek. Kentimizde hava sıcaklıklarının düştüğü hafta sonu boyunca Kartepe’de hafif kar yağışı bekleniyor. Bölgedeki tahmini hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düşecek.