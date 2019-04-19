Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:16 TSİ- Gündem G: Bugün 13:47 TSİ

Hafta sonu kar yağacak

Hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışı beklediklerini duyurdu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mart ayının sonunda kısa bir süre kendini gösteren bahar bir türlü gelmek bilmiyor. Kentimizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 13 derece. Hafta sonu ise sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Salı gününden sonra 15 derece üzerine çıkacak olan sıcaklıklar birkaç gün içerisinde yine normale dönecek. Kentimizde hava sıcaklıklarının düştüğü hafta sonu boyunca Kartepe’de hafif kar yağışı bekleniyor. Bölgedeki tahmini hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düşecek.

Bugün 12:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, çocuklarla halay çekti mask
Hürriyet, çocuklarla halay çekti
Büyükakın eşine cübbe giydirdi mask
Büyükakın eşine cübbe giydirdi
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mask
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Flaş yeni askerlik sistemi açıklaması mask
Flaş yeni askerlik sistemi açıklaması
Hülagü'den öğrencilere bahar şenliği müjdesi! mask
Hülagü'den öğrencilere bahar şenliği müjdesi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
Hafta sonu bu yollar kapalı! mask
Hafta sonu bu yollar kapalı!
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu! mask
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu!

GALERİ

Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL