Mart ayının sonunda kısa bir süre kendini gösteren bahar bir türlü gelmek bilmiyor. Kentimizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 13 derece. Hafta sonu ise sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Salı gününden sonra 15 derece üzerine çıkacak olan sıcaklıklar birkaç gün içerisinde yine normale dönecek. Kentimizde hava sıcaklıklarının düştüğü hafta sonu boyunca Kartepe’de hafif kar yağışı bekleniyor. Bölgedeki tahmini hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düşecek.
Bugün 12:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:47 TSİ
Hafta sonu kar yağacak
Hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışı beklediklerini duyurdu
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Bugün 12:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz