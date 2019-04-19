Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:26 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:29 TSİ

Simit-Çay hesabıyla tepki çeken AKP'li vekilden açıklama

5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söyleyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tepki çeken çıkışıyla ilgili açıklama yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söylemesi kamuoyundan büyük tepki çekti.

AK PARTİLİLER BİLE RAHATSIZ OLDU

Bu açıklamalara bir tepkide AKP Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü'den geldi. Güçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden yaptığı eleştiride, "Acil parti içi reforma ihtiyaç var. 2019 da milletin aklıyla dalga geçip, çay simit hesabı yapan vekil bu partiye zarar verir. Bir yanda teşkilatlar kapı kapı çalışıp bir oy kazanayım diye çalışıp emek verirken, diğer yanda bir konuşma yapıp bin oy götürme olmaz! Emeğe yazık. Acil liyakat" ifadelerinde bulundu.

AÇIKLAMA YAPTI

Akbaşoğlu tepkilerin ardından açıklama yaptı. Açıklamasında, "Konuşmanın öncesi ve sonrasıyla bütünü izlendiğinde hakikat açıkça görülecektir" diyen Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 12:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı mask
İmamoğlu, Erdoğan’ı havalimanında karşıladı
Büyük buluşmanın yeri ve tarihi belli oldu mask
Büyük buluşmanın yeri ve tarihi belli oldu
Körfez’de iki başkan yardımcısı daha belli oldu mask
Körfez’de iki başkan yardımcısı daha belli oldu
Hürriyet: Yeni bir sayfa açıyoruz mask
Hürriyet: Yeni bir sayfa açıyoruz
Kandıra başkanı hamal oldu! mask
Kandıra başkanı hamal oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
Hafta sonu bu yollar kapalı! mask
Hafta sonu bu yollar kapalı!
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu! mask
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu!

GALERİ

Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL