AKP'de Grup Başkanvekili belli oldu

İzmit Belediyesi'nde AKP'nin Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş olarak belirlendi. Bilindiği üzere ilk İzmit Belediyesi meclisi Cumartesi günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

Mustafa Soydabaş kimdir?

1959 yılında İzmit'te doğdu. Evli ve 3 çocuk babası. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Ayrıca Kocaeli Üniversite İşletme ve İktisat Enstitüsü Yönetim ve İşletme Programı'nı bitirdi. İzmit Belediyesi'nde İmar ve Fen İşleri Müdürlükleri'nde çalıştı. 1999 yılındaki yerel seçimlerde BBP İzmit Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı. 2004 yılındaki yerel seçimlerde de AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı oldu. 5 yıl Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu2nun Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yaptı. 2011 yılındaki genel seçimlerde AKP Kocaeli milletvekili aday adayı oldu.