Deniz ulaşımına ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü 20 Nisan yarın Cumartesi günü 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun Kocaeliden geçişi sırasında saat 13.30-16.00 arası K.Mürsel-Gölcük-Başiskele ilçelerinde D-130 yolu trafiğe kapalı olacağını belirterek ek seferlerin yapılacağını belirtti.

İZMİT - KARAMÜRSEL EK SEFERLERİ

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun Kocaeli etabı nedeniyle koyulan deniz ulaşım ek seferleri 20 Nisan Cumartesi günü İzmit-Karamürsel istikametinden saat 12.00de İzmitten kalkacak vapurla başlayacak. Gölcüğe ulaşan vapur saat 12.30da kalkış yapacak. Daha sonra Değirmendereye ulaşan ek sefer vapuru saat 12.45de Karamürsele hareket edecek. Diğer bir ek sefer ise Göcükten 15. 20de kalkacak ancak sefer sadece Değirmendereye gidecek. Akşam 16.40da İzmitten yola çıkacak bir diğer ek sefer ise Göcük ve Değirmendereye kadar gidecek.

KARAMÜRSEL İZMİT EK SEFERLERİ

20 Nisan Cumartesi günü K.Mürsel-Gölcük-Başiskele ilçelerinde 13.30-16.00 saatlerinde D-130 yolu trafiğe kapalı olacağından Deniz Ulaşım Müdürlüğü tarafından Karamürsel-İzmit istikametine iki ek sefer gerçekleşecek. Karamürselden kalkacak ilk sefer saat 14.15de yola çıkacak. Değirmendere Gölcük üstünden İzmite varacak olan ek sefer vapuru saat 15.45de İzmitte olacak. Diğer ek sefer ise saat 15.45de Değirmendereden kalkarak İzmite kadar gelecek. 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 22 Pazar günü de Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı denetim ekipleri toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için tur güzergâhlarında görev yapmaya devam edecek.