Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:14 TSİ- Spor G: Bugün 13:16 TSİ

Ali Beykoz: İşimizi şansa bırakamayız

TFF 3.Lig 3.Grup’ta pazar günü Hatay temsilcisi Payasspor’u konuk eden Gölcükspor’da, yeniden takımının başına geçen teknik patron Ali Beykoz, bunun bir başlangıç olduğunu, üç haftalık kritik bir tünele girdiklerini söyledi. Beykoz “Tünelin ucundaki ışığı gördük, ama henüz tünelden çıkmadık” dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ligde 25. Hafta maçında deplasmanda 1461 Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra, bir türlü galibiyet yüzü görmeyen Gölcükspor, Ali Beykoz ile çıktığı ilk maçında, Payas karşısında 3-0’la adeta patlama yaşadı. 7 hafta sonra ilk galibiyetini teknik patron Ali Beykoz ile alan Gölcükspor, geçen hafta, 3-0’lık bu galibiyetle 35 puanla 13’ncü sıraya kadar yükseldi, düşme potasından uzaklaştı. Kırmızı Siyahlı futbolcular soyunma odasında büyük bir sevinç yaşarken, hemen sevinci kısa kesen Beykoz, takımını yeni maça bilemeye başladı.

ÜÇ HAFTALIK TEHLİKELİ VİRAJ!.. 

Düşme potasıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan ve ateş hattına yakın olan temsilcimiz, ligin bitimine üç hafta kala zorluk derecesi oldukça yüksek olan maçlara çıkacak. Yarın, 3.Lig 3Grup’ta son sıradaki Bucaspor ile deplasmanda mücadele verecek ekip, iddialı. Lider Bayburt ve Kocaelispor’u yenme başarısı gösteren Bucaspor’un 27 puanı bulunuyor. 33. Hafta karşılaşmasında play-off mücadelesi veren 51 puanlı Serik Belediyespor’u konuk edecek takım, sezonun son maçında, 34’ncü hafta karşılaşmasında, yine deplasmanda 33 puanla 17.sırada düşmeme mücadelesi veren Bağcılar Spor Kulübü karşısında ciddi sınav verecek. Ahmet AKAY

 

Bugün 13:14 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Aradığınız ‘Ulaşılamaz’a ulaşılamıyor: 8-2… mask
Aradığınız ‘Ulaşılamaz’a ulaşılamıyor: 8-2…
İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi mask
İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi
Hatasız yönetim… mask
Hatasız yönetim…
Nefes kesen finalden sonra şampiyon: Hacı Bektaş-ı Veli mask
Nefes kesen finalden sonra şampiyon: Hacı Bektaş-ı Veli
Pehlivanlar sezona başlıyor mask
Pehlivanlar sezona başlıyor
Arkadaşlarını yalnız bırakmadılar mask
Arkadaşlarını yalnız bırakmadılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'ten ilk talimat! mask
Hürriyet'ten ilk talimat!
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı mask
Nevzat Doğan, işbaşı yaptı
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi? mask
Karaosmanoğlu bu israfı görmedi mi?
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı mask
Hürriyet, Belsa'daki engelleri kaldırdı
Hafta sonu bu yollar kapalı! mask
Hafta sonu bu yollar kapalı!
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu! mask
Büyükşehir "Başkan Vekili" belli oldu!

GALERİ

Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir mask
Lenf bezlerinin büyümesi veya gelişmemesi hastalıkların habercisi olabilir
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı mask
Maşukiye'de konteyner alev alev yandı
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük mask
Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük
İmamoğlu mazbatasını alıyor! mask
İmamoğlu mazbatasını alıyor!
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik mask
Betonarme binaların arasında tarihi güzellik
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada! mask
Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL