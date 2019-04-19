Ali Beykoz: İşimizi şansa bırakamayız

Ligde 25. Hafta maçında deplasmanda 1461 Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra, bir türlü galibiyet yüzü görmeyen Gölcükspor, Ali Beykoz ile çıktığı ilk maçında, Payas karşısında 3-0’la adeta patlama yaşadı. 7 hafta sonra ilk galibiyetini teknik patron Ali Beykoz ile alan Gölcükspor, geçen hafta, 3-0’lık bu galibiyetle 35 puanla 13’ncü sıraya kadar yükseldi, düşme potasından uzaklaştı. Kırmızı Siyahlı futbolcular soyunma odasında büyük bir sevinç yaşarken, hemen sevinci kısa kesen Beykoz, takımını yeni maça bilemeye başladı.

ÜÇ HAFTALIK TEHLİKELİ VİRAJ!..

Düşme potasıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan ve ateş hattına yakın olan temsilcimiz, ligin bitimine üç hafta kala zorluk derecesi oldukça yüksek olan maçlara çıkacak. Yarın, 3.Lig 3Grup’ta son sıradaki Bucaspor ile deplasmanda mücadele verecek ekip, iddialı. Lider Bayburt ve Kocaelispor’u yenme başarısı gösteren Bucaspor’un 27 puanı bulunuyor. 33. Hafta karşılaşmasında play-off mücadelesi veren 51 puanlı Serik Belediyespor’u konuk edecek takım, sezonun son maçında, 34’ncü hafta karşılaşmasında, yine deplasmanda 33 puanla 17.sırada düşmeme mücadelesi veren Bağcılar Spor Kulübü karşısında ciddi sınav verecek. Ahmet AKAY