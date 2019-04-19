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Dünya Şampiyonası’na katıldı

Yıldızlar- Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası 9-14 Nisan 2019 tarihlerinde Polonya’nın Torun kentinde yapıldı.

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Yıldız Kadınlar Flöre dalında Melike Taşdelen, Yıldız Kadınlar epe dalında Emine İpek Aydın, müsabakalarda ülkemizi temsil etti. Melike Taşdelen 1 Temmuz’da Polonya’nın Gdansk kentinde yapılacak hazırlık kampına katıldıktan sonra şampiyonaya katılacak. Milli takım antrenörü Ömer Kılıç da bu müsabakalarda sporcularımızın başında olarak madalya almak için mücadele edecek.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Sporcularımıza Olimpiyatları hedef olarak koyan Kocaeli eskrim antrenörleri Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş, Gülsüm Özdemir, Candan Özden ve kondisyonerantrenör Tahir Tarım eşliğinde haftanın 6 günü azimle çalışan milliler, alt yapıdan yeni katılan sporcularıyla kadrosunu sürekli büyütüyor. 

TEŞEKKÜRLER AKSOY VE ÇİNTİMAR…

Kocaeli Eskrim Camiası olarak açıklama yapan antrenörler “Olimpiyat yolundaki hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yolda bizlere destek olan Valimiz Hüseyin Aksoy’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve personeline, kulüplerimize ve sporcu ailelerine şükranlarımızı sunar, millilerimize başarılar dileriz” dedi.

 

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