İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi

Sporcu, Antalya’daki turnuvada başarılı performansı ile göz doldurdu. Kulüp yönetimi açıklamada bulunarak “Kendisini gönülden kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Organizasyonda takım antrenörleri sevgili Göksel Ali Argun ve Erhan Okur hocalarımıza da ayrıca Teşekkür ediyoruz” dedi.