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İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi

İzmit Genler Birliği Kulübü’nün 2007 doğumlu futbolcusu Enis Siraç Bayram, Kocaeli TÜFAD karmasında gurur kaynağı oldu.

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Sporcu, Antalya’daki turnuvada başarılı performansı ile göz doldurdu. Kulüp yönetimi açıklamada bulunarak “Kendisini gönülden kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Organizasyonda takım antrenörleri sevgili Göksel Ali Argun ve Erhan Okur hocalarımıza da ayrıca Teşekkür ediyoruz” dedi.

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