Sporcu, Antalya’daki turnuvada başarılı performansı ile göz doldurdu. Kulüp yönetimi açıklamada bulunarak “Kendisini gönülden kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Organizasyonda takım antrenörleri sevgili Göksel Ali Argun ve Erhan Okur hocalarımıza da ayrıca Teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 13:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:18 TSİ
İzmitli genç yengeç Enis Siraç büyüledi
İzmit Genler Birliği Kulübü’nün 2007 doğumlu futbolcusu Enis Siraç Bayram, Kocaeli TÜFAD karmasında gurur kaynağı oldu.
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Bugün 13:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz