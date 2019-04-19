Turnuvada Sağlık Daire takımı, rakibini tam 8-2 mağlup ederken, sahadan sildi. Efsane amatör futbolcularımızdan Yusuf Köprülü’nün de forma giydiği takım adeta şov yaptı
Bugün 13:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:18 TSİ
Aradığınız ‘Ulaşılamaz’a ulaşılamıyor: 8-2…
Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda boy gösteren ve ismiyle dikkat çeken Ulaşılamaz takımına, gerçekten de ulaşılamadı.
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Bugün 13:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz