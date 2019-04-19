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Nefes kesen finalden sonra şampiyon: Hacı Bektaş-ı Veli

Okullar Arası Gelişim Ligi İzmit İlçe Yıldız Erkekler Futsal’da şampiyon Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu oldu

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ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKTILAR

Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu unutulmaz bir final maçına sahne oldu.Okullar Arası Gelişim Ligi İzmit İlçe Yıldız Erkekler Futsal’da, Tavşantepe Mahallesi’nde yer alan Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu ile Kadıköy Mahallesi’nde yer alan Kazım Karabekir Ortaokulu şampiyonluk maçına çıktı.

KAZIM KARABEKİR SONRADAN AÇILDI

Hacı Bektaş-ı Veli takımı maça golle başladı. Kazım Karabekir 1 dakika sonra karşılık verdi. Alper ve Ersan’ın golleriyle Hacı Bektaş takımı 3-1 geçti. Türkmen futbolcu Balliyev farkı 1’e indirse de, Burak ve Alper’in golleriyle maçta durum 5-2 oldu. Balliyey’in dublesi ile fark bir kez daha 1’e indi: 5-4. Burak attığı golle Hacı Bektaş-ı Veli’yi 6-4 öne geçirdi. Ensar Kurtuldu, bitime 1 dakika kala attığı gollerle skoru 6-6’ya getirdi ve normal süre bu şekilde bitti.

NEFES KESTİLER

Berabere biten maçta direkt penaltılara gidildi. Heyecanın tavan yaptığı penaltılar sonunda Hacı Bektaş-ı Veli, rakibine 3-2 üstünlük sağladı ve toplamda da maçı 9-8 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından şampiyon sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Kazım Karabekir cephanesinde ise üzüntü hakimdi.

BİLNET ÜÇÜNCÜ OLDU

Final karşılaşmasından önce üçüncülük maçı oynandı. Kocaeli Özel Bilnet Ortaokulu, Türk Pirelli Ortaokulu’nu 5-2 mağlup etti ve organizasyonda üçüncülüğü elde etti. Şükrü Şahin ile Derya Şanlıtürk hakem ikilisinin yönettiği maçın adından dereceye giren okullar ödüllerini protokolün elinden aldı. Erdem ÖVÜÇ 

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU:8

HACI BEKTAŞ VELİ ORTAOKULU:9 

HAKEMLER: Şükrü Şahin***, Derya Şanlıtürk***

SALON: Recep Topaloğlu

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: Murathan Aydın***, Yolaman Baliyyev****, Hamza Demir***, Fatih Talha Doğan***, Yusuf Kaan Elmaser***, Tuna Ramazanoğlu***, Arda Yüksel***, Ensar Kurtuldu****, Alihan Akçay***, Emre Ağa***, Ali Kızılkaya***

HACI BEKTAŞ VELİ ORTAOKULU: Miraç Savaş***, Hamza Koruç***, Rafet Erbatu***, Tunahan Ateş***, Alper Gökçe****, Burak Güner***, Ersan Okumuş***, Melih Biray***, Onur Türkyılmaz***, Ceyhun Kızıl***

NORMAL SÜRE: 6-6

GOLLER: Alper (3), Ersan (2), Burak (Hacı Bektaş), Baliyyev (3), Ensar (3)

KOCAELİ ÖZEL BİLNET ORTAOKULU: 5

TÜRK PİRELLİ ORTAOKULU:2

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk***, Şükrü Şahin***

SALON: Recep Topaloğlu

KOCAELİ ÖZEL BİLNET ORTAOKULU: Kemal Reis Yalçınöz***, Mustafa Efe Okan***, Yiğit Umut***, Berkay Şen***, Başar Erenkaya***, Alperen Yılmaz***, Erkut Yıldızel***, Arda Akturan***

TÜRK PİRELLİ ORTAOKULU: Huzeyfe Bayram**, Metehan Sarı**, Celal Kaan Yılmaz**, Ebubekir Ulaş**, Yusuf Maral**, Hüseyin Yılmaz**, Berkay Aksoy**, Mehmetcan Fazlıoğlı**, Arda Bayraklı**, Erdem Ziyanoğlu**, Yusuf Samet Sadıkoğlu**

GOLLER: Erkut Yıldızel (3), Başar Erenkaya (2) (Bilnet), Kaan, Arda (Pirelli)

Bugün 13:19 TSİ - Spor

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