İdareciler, öğretmenler ve öğrenciler Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki yerlerini alırken, Kırmızı Beyazlı futsalcılar aldığı tribün desteği ile de moral buldular.
Bugün 13:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:22 TSİ
Arkadaşlarını yalnız bırakmadılar
Okullar Arası Gelişim Ligi İzmit İlçe Yıldız Erkekler Futsal’da şampiyon olan Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu’nu taraftarları yalnız bırakmadı.
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Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz