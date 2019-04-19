Hatasız yönetim…

İkili hatasız iki maçı da geride bırakırken, karşılaşmalarda son derece konsantre oldukları görüldü. Şanlıtürk ve Şahin maçın ardından dördüncü olan Türk Pirelli Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını takdim etti.
İlimizin başarılı hakemlerinden ve eğitimcilerinden Derya Şanlıtürk ile Şükrü Şahin, Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu - Kazım Karabekir Ortaokulu arasında oynanan Okullar Arası Gelişim Ligi İzmit İlçe Yıldız Erkekler Futsal final maçını ve Bilnet ile Türk Pirelli okulları arasındaki üçüncülük maçını yönetti.
İkili hatasız iki maçı da geride bırakırken, karşılaşmalarda son derece konsantre oldukları görüldü. Şanlıtürk ve Şahin maçın ardından dördüncü olan Türk Pirelli Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını takdim etti.
Bugün 13:21 TSİ - Spor
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz