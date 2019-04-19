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Hatasız yönetim…

İlimizin başarılı hakemlerinden ve eğitimcilerinden Derya Şanlıtürk ile Şükrü Şahin,  Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu - Kazım Karabekir Ortaokulu arasında oynanan Okullar Arası Gelişim Ligi İzmit İlçe Yıldız Erkekler Futsal final maçını ve Bilnet ile Türk Pirelli okulları arasındaki üçüncülük maçını yönetti.

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İkili hatasız iki maçı da geride bırakırken, karşılaşmalarda son derece konsantre oldukları görüldü. Şanlıtürk ve Şahin maçın ardından dördüncü olan Türk Pirelli Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını takdim etti.

 

Bugün 13:21 TSİ - Spor

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