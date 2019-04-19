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Bugün 13:28 TSİ- Teknoloji G: Bugün 13:35 TSİ

İnstagram kullanıcılarını kızdıracak haber!

Instagram'ın yeni hali birçok kullanıcının hiç ama hiç hoşuna gitmeyecek! İşte popüler uygulamanın yeni yüzü...

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Instagram'a ait yeni ekran görüntüsü ortalığı fena halde karıştıracak gibi görünüyor.

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Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

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Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

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Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

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Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

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Instagram'da fotoğraf attığınızda beğenen kişilerden birinin kullanıcı adı ve 'others' yani 'diğerleri' ibaresini göreceksiniz. Yani paylaştığınız fotoğrafın kaç beğeni aldığını sadece siz göreceksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir başkası bunu artık göremeyecek.

Instagram henüz bu tasarıma geçmiş değil; ancak her an Instagram'ın yeni arayüzüyle karşılaşabiliriz. Bu elbette Instagram'da çok ama çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor..

Bugün 13:28 TSİ - Teknoloji

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