Çevre Mühendislerine Begüm Bay vekalet edecek

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Ani bir kararla başkanlığını yürüttüğü Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı görevinden ayrılan Sait Ağdacı’nın yerine 7 kişilik yönetim kurulu içerisinde yer alan oda sekreteri Begüm Bay vekalet edecek. Odanın önümüzdeki süreçte yeni başkanını belirlemesi bekleniyor.