Ani bir kararla başkanlığını yürüttüğü Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı görevinden ayrılan Sait Ağdacı’nın yerine 7 kişilik yönetim kurulu içerisinde yer alan oda sekreteri Begüm Bay vekalet edecek. Odanın önümüzdeki süreçte yeni başkanını belirlemesi bekleniyor.
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Çevre Mühendislerine Begüm Bay vekalet edecek
Önceki gün istifa kararını açıklayan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı’nın yerine oda sekreteri Begüm Bay vekalet edecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz