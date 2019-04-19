İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu

İzmit Belediye Başkanı olan CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, henüz kadrosunu oluşturmadı. Yarınki (cumartesi) meclis toplantısının ardından kadrosunu oluşturacağı düşünülen Hürriyet, özel kalem müdürlüğü için Milletvekilliği yaptığı dönemde Ankara’da sekreterliğini yürüten Duygu Çetiner’i getireceği öğrenildi. İzmit Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne de Sevtap Cengiz’in getirileceği iddia ediliyor. Cengiz, eski başkan Nevzat Doğan döneminde de bu görevde yer almış daha sonra bu görevden alınarak yerine Server Yıldırım atanmıştı.