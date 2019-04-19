İzmit Belediye Başkanı olan CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, henüz kadrosunu oluşturmadı. Yarınki (cumartesi) meclis toplantısının ardından kadrosunu oluşturacağı düşünülen Hürriyet, özel kalem müdürlüğü için Milletvekilliği yaptığı dönemde Ankara’da sekreterliğini yürüten Duygu Çetiner’i getireceği öğrenildi. İzmit Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne de Sevtap Cengiz’in getirileceği iddia ediliyor. Cengiz, eski başkan Nevzat Doğan döneminde de bu görevde yer almış daha sonra bu görevden alınarak yerine Server Yıldırım atanmıştı.
Bugün 13:36 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:24 TSİ
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
İzmit Belediyesi’nin yeni özel kalem müdürü, Ankara’dan ilimize gelen ve milletvekilliği döneminde Fatma Kaplan Hürriyet’in sekreterliğini yapan Duygu Çetiner’in olacağı konuşuluyor
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Bugün 13:36 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz