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Ergüney: İlimizde salgın hastalık yok

Mevsim geçişleri döneminde yaşanan mide bulantısı, kusma ve isal ile ilgili şikayetler arttı.  Gazetemizi arayan okurlarımız, İzmit’te bir salgın olup olmadığını sormaya başladı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne konuyu sorduk, “Kentimizde salgın bulunmuyor”  

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Son günlerde, okul, kreş ve hatta evlerde birden fazla kişinin aynı anda mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıklara yakalanması halkı tedirginliğe itmişti. Genelde mevsim dönüşlerinde görünen bu rahatsızlıkla akıllara ilimizde bir salgın hastalık mı var sorusunu getirdi.  Kimi evlerde tüm ailenin aynı rahatsızlıktan dolayı hastanelere gittiği öğrenildi. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Kocaeli İl Sağlık Müdür Oprt. Dr. Şenol Erguney, “Hastanelerimize olan başvurular şuan için mevsim normallerinde. Kentimizdeki tüm hastanelerde bu veriler 12 ay boyunca alınır ve değerlendirilir. Göze batan bur artma ya da salgın söz konusu değil” dedi.

Bugün 13:43 TSİ - Sağlık

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