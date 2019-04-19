Son günlerde, okul, kreş ve hatta evlerde birden fazla kişinin aynı anda mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıklara yakalanması halkı tedirginliğe itmişti. Genelde mevsim dönüşlerinde görünen bu rahatsızlıkla akıllara ilimizde bir salgın hastalık mı var sorusunu getirdi. Kimi evlerde tüm ailenin aynı rahatsızlıktan dolayı hastanelere gittiği öğrenildi. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Kocaeli İl Sağlık Müdür Oprt. Dr. Şenol Erguney, “Hastanelerimize olan başvurular şuan için mevsim normallerinde. Kentimizdeki tüm hastanelerde bu veriler 12 ay boyunca alınır ve değerlendirilir. Göze batan bur artma ya da salgın söz konusu değil” dedi.
Bugün 13:43 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 13:45 TSİ
Ergüney: İlimizde salgın hastalık yok
Mevsim geçişleri döneminde yaşanan mide bulantısı, kusma ve isal ile ilgili şikayetler arttı. Gazetemizi arayan okurlarımız, İzmit’te bir salgın olup olmadığını sormaya başladı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne konuyu sorduk, “Kentimizde salgın bulunmuyor”
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:43 TSİ - Sağlık
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz