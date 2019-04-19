CHP ve MHP arasında 'Yavru' polemiği

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü geçtiğimiz gün ilimizde yayın yapan bir gazeteye gerçekleştirdiği ziyarette kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a yanıt verdi. Sarıbay Ünlü hakkında, “MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün bazı sözleri bu iklime zarar veriyor. O her ne kadar seni ayrı tutuyorum dese de ben bu partinin il başkanıyım. Geçtiğimiz haftalarda yan yana geldik ve ona ağzını biraz düzelt dedim. Ama yapmadı. Bildiğiniz gibi o yavru iktidar. İktidara yaranmak için iktidar temsilcilerinden daha fazla AK Partili gözükmek istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

“BANA KİMSE DİLİNİ YUMUŞAT DİYEMEZ”

Ünlü Sarıbay’a verdiği yanıtta, “Ben daltonlar söylemimde Cengiz Sarıbay’ı ayırmıştım. O saygın bir isimdir onu kastetmiyorum demiştim. Ben onu daltonlardan çıkarmıştım ama o kabul etmiyorsa onun bileceği iş. MHP İl Başkanına kimse “Dilini yumuşat” diye birşey söylemedi, söyleyemez de. Ben tecrübeli bir il başkanıyım. Nerede, ne söyleyeceğimi, kime ne söyleyeceğimi iyi bilirim” ifadelerine yer verdi.

“ONLAR GİBİ PAZARLIK YAPMADIK”

“Herkes kendi takdirini yapar” diyen Aydın Ünlü konuşmasını, “AK Parti’ye yarandığımın söylenmesi abesle iştigaldir. Onların yaptığı pazarlığı biz yapmadık. Onlar gelecekleri için planlar yaptılar ama biz şartsız bir şekilde Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti ile bir araya geldik. Biz Cumhur İttifakı’na sahip çıktık. Biz çalıştık ve kazandık” şeklinde sonlandırdı.

“ÇOK İSTİYORSA KENDİ MASASINI KURSUN”

Cengiz Sarıbay’ın il başkanları masası ile ilgili olarak söylediği sözlerini de değerlendiren Ünlü, “Cengiz Sarıbay çok istiyorsa alsın bir yanına TKP’yi, bir yanına da HDP’yi kendi masasını kursun. Kocaeli’de şu anda bir masa yok da onu davet eden de yok zaten” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı. Nuri AKÇAHARMAN