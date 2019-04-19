Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili dolayısıyla belediyedeki tüm katları tek tek dolaşarak personelin kandilini kutladı. Hürriyet'in sabah ilk iş olarak personelin kandilini kutlaması ise personel tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan İzmit Belediyesi gün içinde Mehmet Ali Paşa Camii, Zincirlikuyu Camii ve Belsa önünde kandil nedeniyle tüm vatandaşa lokma dağıtacak. Selin BECER