İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili dolayısıyla belediyedeki tüm katları tek tek dolaşarak personelin kandilini kutladı. Hürriyet'in sabah ilk iş olarak personelin kandilini kutlaması ise personel tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan İzmit Belediyesi gün içinde Mehmet Ali Paşa Camii, Zincirlikuyu Camii ve Belsa önünde kandil nedeniyle tüm vatandaşa lokma dağıtacak. Selin BECER
Bugün 14:05 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:59 TSİ
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili dolayısıyla belediyedeki tüm katları tek tek dolaşarak personelin kandilini kutladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:05 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz