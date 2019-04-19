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Seçim bitti kavga da bitti...

Seçim döneminde ikiye bölünen Tokatlılar, seçim sürecinin bitmesiyle eskisi gibi tek çatı altında hareket etme kararı aldı.

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İSU Eğitim Şube Müdürü Ali Fazıl Demir’in yaptığı organizasyonla Maide Restoran’da buluşan Tokatlılar, hemşehrilerinden Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hüseyin Şaşkın’ın da katılımıyla bir araya geldi. Kısa sürede hemşehri dernekleri arasında adından sıkça söz ettiren Kocaeli Tokatlılar Derneği’nin eski ve yeni yöneticileri kaynaştı. Geçen yıl yapılan ikinci kongrede başkanlığa ikinci dönem seçilen Turan Şahin ile yoluna devam ederken, seçim dönemi yaşanan gerginlikler sebebiyle dernekten ayrılan eski yöneticiler bir araya gelerek hoş vakit geçirdi. Dernekten ayrılarak Kocaeli Tokatlılar Platformu adıyla yürüyen eski yöneticiler, seçim sonrası siyasi havanın yumuşamasının da etkisiyle tekrar Kocaeli Tokatlılar Derneği çatısı altına girmeye karar verdi. Programda yapılan istişareler sonucunda alınan bir diğer karar ise ilimizde önde gelen Tokatlı hemşehrilerinin yer aldığı bir danışma meclisi kurulması oldu.

TOKAT GİBİ BİR ARADA OLACAĞIZ

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Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Tokatlılar Derneği Turan Şahin, “Kocaeli Tokatlılar Platformu adına bu güzel yemek organizasyonunu organize eden Ali Fazıl Demir Bey’e teşekkür ediyorum. İlimize atanmasından gurur duyduğumuz sayın başsavcımız Habib Korkmaz’a tekrar bir araya gelmemiz için göstermiş olduğu çaba ve değerli tavsiyeleri için teşekkür ediyorum. Her iki grubun geçmişte yapılan hatalardan ders alarak tekrar Tokat’ta olduğu gibi etnik, dini ve siyasi farklılıklara rağmen bir arada olabilmeyi başarabilecek olgunlukta olduğumuzu herkese göstereceğiz. Şimdi tekrar Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluş prensiplerine sımsıkı sarılarak güzel şehrimiz Kocaeli’de Tokat’ımızın kültür, örf ve adetlerini yaşamak ve tanıtmak için, kendi aramızda da yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak için çalışma zamanı” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

 

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