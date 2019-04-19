Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Tınaztepe Caddesi Turgutlu Sokak adresinde ikamet eden Nuray K. (46) isimli kadın, evde tek başına olduğu esnada av tüfeği ile intihar etmek istedi. Av tüfeğini karın boşluğuna taslayan Nuray K. daha sonra tetiği çekti. Evden gelen silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nuray K. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nuray K.'nin evde yalnız yaşadığı eve intihar etmeden önce namaz kılarak önce duvara deneme atışı yaptığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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Namazını kıldı, intihara kalkıştı!
Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 46 yaşındaki kadın, evde namaz kıldıktan sonra av tüfeği ile intihar etmek istedi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz