İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde Asgari ücret alanların maaşlarının 2 Bin 20 TL olarak değil 2 Bin 200 TL olarak uygulanacağını söylemişti. CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazanıp İzmit Belediye Başkanı seçilince akıllara İzmit Belediyesi’nde asgari ücretin artırılıp artırılmayacağı merak edilmişti. Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada İzmit Belediyesi’nde asgari ücretle çalışan kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Peki, şimdi ne olacak. Düşük maaşlı personele yinede zam yapılacak mı?