CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde Asgari ücret alanların maaşlarının 2 Bin 20 TL olarak değil 2 Bin 200 TL olarak uygulanacağını söylemişti. CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazanıp İzmit Belediye Başkanı seçilince akıllara İzmit Belediyesi’nde asgari ücretin artırılıp artırılmayacağı merak edilmişti. Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada İzmit Belediyesi’nde asgari ücretle çalışan kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Peki, şimdi ne olacak. Düşük maaşlı personele yinede zam yapılacak mı?
Bugün 14:38 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:22 TSİ
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada, “CHP’li belediyeler de uygulanan asgari ücret politikası 2 bin 20 TL değil 2 bin 200 TL olacak” demişti. Ancak İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan personel bulunmuyor. Peşi şimdi ne olacak?
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Bugün 14:38 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz