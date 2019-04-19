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Bugün 14:45 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:50 TSİ

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankasının yıl sonu dolar tahmini 6,06'dan 6,20'ye, enflasyon tahmini ise yüzde 15,24'ten yüzde 16,23'e yükseldi.

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Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu dolar/TLbeklentisi 6,06'dan 6,20'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,24'ten yüzde 15,38'e çıktı. Ankette 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya geriledi.

Bugün 14:45 TSİ - Ekonomi

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