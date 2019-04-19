Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu dolar/TLbeklentisi 6,06'dan 6,20'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,24'ten yüzde 15,38'e çıktı. Ankette 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya geriledi.
Bugün 14:45 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:50 TSİ
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
Merkez Bankasının yıl sonu dolar tahmini 6,06'dan 6,20'ye, enflasyon tahmini ise yüzde 15,24'ten yüzde 16,23'e yükseldi.
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Bugün 14:45 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz