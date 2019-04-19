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Hürriyet lokma dağıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlara lokma dağıtıp Berat Kandillerini kutladı. Başkan Hürriyet kendi mahallesi Mehmet Ali Paşaya giderek önce esnafları dolaştı. Esnafların kandillerini tebrik eden Hürriyet daha sonra Mehmet Ali Paşa Camii önünde binlerce kişiye lokma dağıttı.