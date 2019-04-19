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Hürriyet lokma dağıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlara lokma dağıtıp Berat Kandillerini kutladı. Başkan Hürriyet kendi mahallesi Mehmet Ali Paşaya giderek önce esnafları dolaştı. Esnafların kandillerini tebrik eden Hürriyet daha sonra Mehmet Ali Paşa Camii önünde binlerce kişiye lokma dağıttı.

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Vatandaşların kandillerini kutlayan Başkan Hürriyet belediye çalışanlarını da unutmadı. Hürriyet Belsa da katları tek tek dolaşarak personelin elini sıkıp bizleri birbirimize yaklaştırıp kaynaştıran  nice kandiller geçirmenizi dilerim dedi.

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Yorumlar

(2)
02

TÜRKMEN - Nevzat'a kapak olsun.

Yanıtla . 3Beğen 19 Nisan 17:39
01

Caner - Samimi başkan helal olsun tebrikler ne zaman baksam haberlerde hep halkın yanında

Yanıtla . 8Beğen 19 Nisan 15:43

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