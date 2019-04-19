Vatandaşların kandillerini kutlayan Başkan Hürriyet belediye çalışanlarını da unutmadı. Hürriyet Belsa da katları tek tek dolaşarak personelin elini sıkıp bizleri birbirimize yaklaştırıp kaynaştıran nice kandiller geçirmenizi dilerim dedi.
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Hürriyet lokma dağıttı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlara lokma dağıtıp Berat Kandillerini kutladı. Başkan Hürriyet kendi mahallesi Mehmet Ali Paşaya giderek önce esnafları dolaştı. Esnafların kandillerini tebrik eden Hürriyet daha sonra Mehmet Ali Paşa Camii önünde binlerce kişiye lokma dağıttı.
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Yorumlar
(2 )
TÜRKMEN - Nevzat'a kapak olsun.
Caner - Samimi başkan helal olsun tebrikler ne zaman baksam haberlerde hep halkın yanında
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