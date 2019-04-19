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Halk otobüsü icralık oldu

Kocaeli’de halk otobüsü icralık oldu. Gölcük İcra Dairesi tarafından verilen satış ilanına göre, 41 J 3001 plakalı halk otobüsü icradan satışa çıkartıldı.

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Yaşanan ekonomik daralma vatandaşları her geçen gün biraz daha zorlamaya başlıyor. Bunun en acı öreklerini ise verilen icra ilanlarında görmek mümkün. Her gün yüzlerce araç icradan satışa çıkartılıyor.Koca eli’de ise son günlerde halk otobüslerin peş peşe icralık olması dikkat çekiyor. Bu kezde Gölcük’te bir halk otobüsü icradan satışa çıkartıldı.

Gölcük İcra Dairesi tarafından verilen satış ilanına göre, 41 J 3001 plakalı halk otobüsü icradan satışa çıkartıldı. 2012 model olan otobüs ve hattı için 600 bin lira değer biçildi. Halk otobüsü için ilk satış ihalesi 30 Mayıs günü yapılacak. Alıcı çıkmazsa 2 satış günü 20 Haziran olarak belirledi.

İhale, Kavaklı Mah. Hürriyet Cad.No:67 adresinde bulunan Gölcük Oto Kurtarıcı Ve Çekici Yediemin Oto Parkı’nda yapılacak.

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