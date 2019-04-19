Vali Aksoy dünya çocuklarını ağırladı

Vali Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden ilimize gelen çocukları Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda ağırladı. Dünyanın dört bir yanından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilimize gelen dünya çocukları, Vali Hüseyin Aksoy’a kendi ülkelerinden getirdikleri hediyelerini de takdim etti. Vali Hüseyin Aksoy dünyanın dört bir yanından gelen çocuklara yaptığı konuşmada, “Dünyanın farklı ülkelerinden 23 Nisan vesilesiyle Kocaeli’ye gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile alakalı bilgiler aktaran Aksoy, “23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gündür ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. 23 Nisan günü ve o hafta çocuklarımızın bayramı olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Bu bayramı daha anlamlı kılan dünya çocuklarının da bu bayrama iştirak etmeleridir” dedi. “Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi himayesinde tüm dünyadan çocuklarımızın da buraya gelmesi ayrı bir anlam katmaktadır” diyen Vali Aksoy, “Bu anlamda buraya gelen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve Kocaeli’mizi biraz daha tanıma fırsatı bulacaklar. Bu birlikteliğin dünya barışın katkı sunması açısından önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

‘AİLENİZE SELAM GÖTÜRÜN’

Sözlerinin sonunda Kocaeli’yi tanıtan Vali Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri ve nüfus itibariyle 10’uncu büyük şehridir. Asya ve Avrupa kıtalarının birleşme noktasında olan bir kent. Ayrıca Karadeniz ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan, ülkenin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir kenttir. Umarım burada olduğunuz sürece güzel anılar biriktirir ve ülkemiz ve ilimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve bizlerden ailelerinize selamlar götürmenizi diliyorum” dedi. Ekin EKEN