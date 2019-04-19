Derince İlçe Müftü Vekili vaiz Ergün Yılman'a 17 Nisan akşamı Turan Güneş Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçerken Ahmet A.’nın kullandığı 41 FA 003 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergün Yılman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki gündür hastanede tedavisi süren Yılman, bugün yaşamını yitirdi. Ergün Yılman’ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İzmit Kısalar Köyü'nden kaldırılacak.
Bugün 15:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:27 TSİ
Ergün Yılman hayatını kaybetti
Derince İlçe Müftü Vekili Vaiz Ergün Yılman, iki gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede bugün yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Amele - Allah bu mubarek günde taksiratını affetsin,mekânı cennet olsun.sevenlerinin başı sağolsun.
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