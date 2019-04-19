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Ergün Yılman hayatını kaybetti

Derince İlçe Müftü Vekili Vaiz Ergün Yılman, iki gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede bugün yaşamını yitirdi.

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Derince İlçe Müftü Vekili vaiz Ergün Yılman'a 17 Nisan akşamı Turan Güneş Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçerken Ahmet A.’nın kullandığı 41 FA 003 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergün Yılman, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki gündür hastanede tedavisi süren Yılman, bugün yaşamını yitirdi. Ergün Yılman’ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İzmit Kısalar Köyü'nden kaldırılacak.

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Yorumlar

(1)
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Amele - Allah bu mubarek günde taksiratını affetsin,mekânı cennet olsun.sevenlerinin başı sağolsun.

Yanıtla . 1Beğen 19 Nisan 16:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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