Sac Kavurma’nın adresi belli oldu!

HER ZAMAN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Alikahya gibi küçük bir bölgeye hizmet vermelerine karşın diğer bölgelerden de gelen talepler karşısında ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını ve bu durumdan çok mutlu olduklarını belirten işletme sahibi Samet Ubay, her zaman en kalitesi ile en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

‘‘YEMEDİĞİNİ YEDİRME’’

Yeni ürünleri sac kavurma hakkında da bilgiler veren Samet Ubay şunları söyledi: ‘’ 1961 yılından beri ticaretin içindeyiz. Dedem Sabri Ubay’dan aldığımız en değerli miras ‘’Yemediğini asla yedirme’’ prensibidir. Babam Hasan Ubay da bu prensiple büyüdü, bizi de bu prensiple büyüttüler. O nedenle geçmişten aldığımız bu en değerli mirasla hareket ediyoruz. Bunun için Ayköşe Sabitzade Restoran olarak her zaman en kalitelisini hedefledik. Kendimizin veya ailemizin yemediği ne bir ürünü ne bir markayı asla kullanmayız. Bu işin en önemli sırrı, kaliteli ürün kullanmaktır. Sac kavurmada da kaliteli, dinlendirilmiş ve özel marine edilmiş et kullanıyoruz. Kaliteli ürün yanında da kaliteli işçilik olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Ustanın elinin lezzeti de bu işte önemlidir. Bir de yeni çıkarmaya karar verdiğimiz ürünü mutlaka işin erbabı kişilere de tattırıyoruz. Gerektiğinde eksiğimiz veya fazlamız ne varsa tekrar gözden geçiriyoruz. Yani yeni bir ürüne karar vermenin uzun bir süreci oluyor. Bütün bunlar için ciddi emek, zaman ve para harcıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güven ve başarı duygusunun keyfi inanın para ile ölçülemez. Çünkü buradaki amacımız hiçbir zaman sadece para odaklı olmadı. Ayköşe Sabitzade Restoran’a gelen herkesin mutlu bir yüzle buradan ayrılması için çalışıyoruz. Kaliteli ürünlerimiz, güler yüzlü personellerimizle siz de sac kavurmamızın müdavimi olmaya hazır mısınız?’’dedi.

Sabah 7:00’den akşam saat 22:00’ye kadar hizmet veren Sabitzade Restoran’da Alikahya ve çevresine paket serviste de yapılıyor. Siz de enfes bir sac kavurma yemek isterseniz işte telefonu 0262. 365 15 15.