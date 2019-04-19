Sonuçlar açıklandı MEB kilitlendi

BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB'ten açıklama geldi. Saat 15:00’da açıklanması beklenen BİLSEM sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zamanında açıklandı. MEB tarafından açıklanan BİLSEM sonuçları binlerce kişi tarafından sorgulanacak. Sonuçlar http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacaktır. Yoğunluk sebebiyle MEB’in resmi internet siteleri açılmıyor.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

İTİRAZ BAŞVURULARI 5 GÜN İÇİNDE ALINACAK

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.

800 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre 4 kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002’de Türkiye’de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, “Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM’lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM’in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor.” diye konuştu.