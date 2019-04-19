Delibaş kitaplarını imzaladı

Eğitimci yazar Gülseren Delibaş, 17 çocuk kitabını aynı anda imzalayarak minik okurlarıyla bir araya geldi. Delibaş’ın, Soydan İş Merkezi zemin katta bulunan Kitap Keyfim Kafede gerçekleştirdiği imza gününe Ulugazi İlkokulu öğrencileri akın etti. 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Delibaş, kitap okumanın önemine değindi. Delibaş, “Ülkemizde kitap okuma oranı çok düşük. Okullarda söyleşi yapıyorum. Kitap fuarında da yapacağım. Kocaeli’de de kitap okuma oranını çok düşük görüyorum. Veliler bu konuda çocuğuna örnek olmalı. Okuma saatleri koymaları gerekiyor. Çocuğa kitabın bir arkadaş olduğu aşılanmalı. Kitap, en iyi arkadaştır. Başarılı kişilerin başarılı olmalarında kitap okuma yatmaktadır” dedi. Delibaş’ın imza gününde set halinde uygun fiyatlarda kitap satışı da yapıldı. Nuri AKÇAHARMAN