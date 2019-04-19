5’nolu kooperatifte 3 adaylı kongre

S.S. 5’Nolu İzmit Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan kongresini bugün yapıyor. Mevcut başkan Lokman Aydemir’in yeniden aday olacağı kongrede Niyazi Yağız ile mevcut yönetimden istifa ederek son anda adaylığını açıklayan Mustafa Kurt’ta var. Bugün saat 10.00’da Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılacak olan kongrede 9 kişilik asil yönetim, 9 kişilik yedek yönetim, 3 kişilik asil denetim ve 3 kişilik yedek denetim kurulları seçilecek. Kongrede 470 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.