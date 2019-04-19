S.S. 5’Nolu İzmit Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan kongresini bugün yapıyor. Mevcut başkan Lokman Aydemir’in yeniden aday olacağı kongrede Niyazi Yağız ile mevcut yönetimden istifa ederek son anda adaylığını açıklayan Mustafa Kurt’ta var. Bugün saat 10.00’da Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılacak olan kongrede 9 kişilik asil yönetim, 9 kişilik yedek yönetim, 3 kişilik asil denetim ve 3 kişilik yedek denetim kurulları seçilecek. Kongrede 470 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Bugün 16:19 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:02 TSİ
5’nolu kooperatifte 3 adaylı kongre
S.S. 5’Nolu İzmit Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan kongresi bugün yapılıyor. Kongrede mevcut Başkan Lokman Aydemir ile birlikte toplam 3 aday bulunuyor
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:19 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz