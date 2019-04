Yasin Özlü, İmamoğlu'nu taklit etti

Başiskele Belediyesi'nin Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gazetelere servis edilen "Başkan Özlü Varsa Çözüm Var" başlıklı haber bülteni Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mu taklit ediyor sorularını akla getirdi. Bilindiği üzere İmamoğlu, seçim süreci boyunca kampanyasını "İmamoğlu varsa, çözüm var" sloganı üzerinden yürütmüştü. Özlü'nün ekibinin haberi bu şekilde gazetelere servis etmesi ise oldukça tuhaf karşılandı. Selin BECER

Belediye tarafından gazetelere servis edilen haber şu şekilde:

Başkan Özlü Varsa Çözüm Var

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bugünkü mesaisine BAŞTİM Çözüm Masası'nda başladı.

Kocaeli’nin en genç belediye başkanı olarak göreve başlayan Başkan Yasin Özlü, mütevazı kişiliği, samimiyeti ve enerjisiyle Başiskeleliler’in gönlünü fethediyor. Başkan Özlü, belediye hizmetlerinin yanı sıra Başiskeleli hemşehrilerinin düğün ve cenaze cemiyetlerine katılıyor, her mahallenin esnafını ziyaret ediyor, belediye personelleriyle buluşuyor. Toplumun her kesiminden kişileri makamında ağırlayarak tebrikleri de kabul eden Başkan Özlü, her zaman ve her yerde vatandaşların istek ve önerilerini de dinlemeye devam ediyor.

Başkan Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan BAŞTİM (Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi) Çözüm Masası'nda belediyeye gelen vatandaşları ağırladı. Başiskeleli hemşehrilerinin istek, öneri ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Belediye Başkanı Yasin Özlü, sorunları ivedilikle çözüme kavuşturdu.

VATANDAŞ BAŞKAN ÖZLÜ’DEN ÇOK MEMNUN

Başiskeleli vatandaşlar, Başkan Yasin Özlü’nün göreve geldiğinden beri halk ile iç içe olmasından ve kendileriyle bizzat ilgilenilmesinden çok memnun. Başkan Özlü’ye her zaman taleplerini, problemlerini anlatabildiklerini ifade eden vatandaşlar, Başkan Özlü’nün yeni görevinde çok başarılı olacağına inandıklarını söylediler.