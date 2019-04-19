Kandıra ÇYDD’den anlamlı çalışma

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi tarafından İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi adresinde bulunan Şehit Alper Al Ortaokulunda yaptırılan Atatürk Duvarı, düzenlenen törenle açıldı. Okulun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından düzenlenen törene CHP Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Yüksel, ÇYDD Kocaeli Şubesi Onursal Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD üyeleri, Şehit Alper Al Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk sevgimiz her geçen gün artıyor

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İsmail Ünlü, “Okulumuzda bazı eksikliklerimiz vardı. Atatürk Duvarı da bunlardan biriydi. Sevim hanım ile görüştük, sağ olsun bizi kırmadı. Atatürk sevgisi ile yetişecek olan çocuklarımız adına bizleri kırmadığı için teşekkür ederiz. Bu güzel katkınız için size minnettarız” dedi. Ardından söz alan Sevim Deren, “Bizden böyle bir talepte bulundukları için ben kendilerini kutluyorum. İstiyoruz ki çocuklar Atatürk'ü unutmasın, Atatürk sevgimizin her geçen gün daha da yoğunlaştığını hissediyoruz. Bu eser, çocuklarımıza 23 Nisan hediyesi olsun. Bizlere bu imkanı verdiği için okul yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından İsmail Ünlü ve okul aile birliği üyeleri katkılarından dolayı Sevim Deren’e plaket ve çiçek verdi. Deren, okul öğrencilerine Haziran ayında lunaparka götürmek için söz verdi. Nuri AKÇAHARMAN