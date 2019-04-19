Mahkeme İmamoğlu'nun talimatını durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ndeki veri kopyalama işlemine ‘yürütmeyi durdurma’ kararı çıktı.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik talebine, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz