Büyükakın, makamını devretti

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi. Başkan Büyükakın’dan koltuğu devir alan Enes Aktaş’ın ilk talimatı, okullara kodlama ve robotik sınıfların yapılması oldu.